Песков: между РФ и Украиной сейчас не идет обмен мнениями о меморандумах

23 июня Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров российской и украинской делегаций может появиться в течение текущей недели. Такие сроки он уже называл на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда пресс-секретарь президента РФ говорил, что диалог необходим на экспертном уровне, несмотря на «непредсказуемость киевского режима». По его словам, президент России Владимир Путин согласен с этим мнением, а представитель российской делегации Мединский находится в постоянном контакте с противоположной стороной.