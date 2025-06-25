Песков: между РФ и Украиной сейчас не идет обмен мнениями о меморандумах
Между Россией и Украиной сейчас не идет обмен мнениями о проектах меморандумов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он пояснил, что сейчас завершается выполнение договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. После их выполнения наступит черед определиться с датами продолжения, добавил Песков.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Турции. Стороны достигли договоренности о передаче Украине 6000 тел солдат и офицеров. Москва и Киев также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский объявил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.
23 июня Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров российской и украинской делегаций может появиться в течение текущей недели. Такие сроки он уже называл на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда пресс-секретарь президента РФ говорил, что диалог необходим на экспертном уровне, несмотря на «непредсказуемость киевского режима». По его словам, президент России Владимир Путин согласен с этим мнением, а представитель российской делегации Мединский находится в постоянном контакте с противоположной стороной.