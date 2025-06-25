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Песков: между РФ и Украиной сейчас не идет обмен мнениями о меморандумах

Ведомости

Между Россией и Украиной сейчас не идет обмен мнениями о проектах меморандумов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он пояснил, что сейчас завершается выполнение договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. После их выполнения наступит черед определиться с датами продолжения, добавил Песков.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Турции. Стороны достигли договоренности о передаче Украине 6000 тел солдат и офицеров. Москва и Киев также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский объявил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.

23 июня Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров российской и украинской делегаций может появиться в течение текущей недели. Такие сроки он уже называл на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда пресс-секретарь президента РФ говорил, что диалог необходим на экспертном уровне, несмотря на «непредсказуемость киевского режима». По его словам, президент России Владимир Путин согласен с этим мнением, а представитель российской делегации Мединский находится в постоянном контакте с противоположной стороной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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