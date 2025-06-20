Дату переговоров России и Украины могут согласовать на следующей неделе

Дату переговоров России и Украины могут согласовать на следующей неделеМединский находится в контакте с визави с украинской стороны, сообщил Кремль
На следующей неделе должна быть согласована дата очередного раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Ожидается, что на следующей неделе будут согласованы, и мы с вами предположительно узнаем даты следующего раунда», – сказал Песков журналистам.
Он указал, что, несмотря на «непредсказуемость киевского режима», диалог все равно необходим на экспертном уровне. Об этом ранее заявлял российский МИД. Эту точку зрения также поддержал президент РФ Владимир Путин, добавил Песков. По его словам, помощник президента РФ Владимир Мединский находится в контакте с его визави с украинской стороны.
«Конечно же, эти разговоры не могут осуществляться в публичной плоскости. Мы никогда не были и не будем сторонниками такой, знаете, мегафонной дипломатии. Тем более настолько сложная субстанция вот это украинское урегулирование. Разговоры должны вестись в полной тишине», – ответил Песков на вопрос «Ведомостей» о том, может ли Кремль раскрыть подробности переговоров.
Итоги предыдущих раундов переговоров важны, благодаря работе делегаций большое количество пленных российских военнослужащих смогли вернуться домой, добавил представитель Кремля. Кроме того, с гуманитарной точки зрения важен обмен телами погибших солдат.
«Мы будем работать далее для достижения тех целей, которые ставили специальной военной операцией, как говорил уже президент, для нас было бы идеально достигнуть этих целей политико-дипломатическими средствами. До тех пор, пока они невозможны, пока они не работают, мы продолжаем специальную военную операцию», – добавил представитель Кремля.
Песков уточнял 19 июня, что в ходе третьего раунда переговоров стороны обсудят гуманитарные обмены, выполнение ранее достигнутых договоренностей и меморандумы. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что для российской стороны является предпочтительным решить проблемы и достигнуть поставленных целей мирными путями. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день сообщила, что российская делегация сможет прибыть в Стамбул для продолжения переговоров с Украиной после 22 июня.
Второй раунд переговоров российской и украинской делегаций состоялся 2 июня в Стамбуле. На встрече переговорщики договорились о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров. Москва и Киев также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.