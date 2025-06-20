Дату переговоров России и Украины могут согласовать на следующей неделе

«Конечно же, эти разговоры не могут осуществляться в публичной плоскости. Мы никогда не были и не будем сторонниками такой, знаете, мегафонной дипломатии. Тем более настолько сложная субстанция вот это украинское урегулирование. Разговоры должны вестись в полной тишине», – ответил Песков на вопрос «Ведомостей» о том, может ли Кремль раскрыть подробности переговоров.