Песков назвал возможные темы нового раунда переговоров с Украиной

Песков назвал возможные темы нового раунда переговоров с УкраинойКремль считает, что Киеву нельзя доверять
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопросы гуманитарных обменов и выполнение ранее достигнутых договоренностей обсудят на третьем раунде переговоров с Украиной. Он призвал к терпению, отметив, что разрешение конфликта потребует времени.
«Киевский режим – так себе собеседник, доверять ему нельзя», – заявил Песков на площадке «Известий» на ПМЭФе. Он подчеркнул сложность диалога с нынешними украинскими властями.
Представитель Кремля добавил, что сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров после 22 июня.