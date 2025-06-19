Песков назвал возможные темы нового раунда переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопросы гуманитарных обменов и выполнение ранее достигнутых договоренностей обсудят на третьем раунде переговоров с Украиной. Он призвал к терпению, отметив, что разрешение конфликта потребует времени.