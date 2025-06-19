Путин: Россия стремится исключить угрозу со стороны Украины

В ходе мероприятия Путин также говорил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но усомнился в его легитимности. По словам президента РФ, украинская конституция не предусматривает автоматического продления президентских полномочий даже при военном положении. А ключевой вопрос заключается в том, кто будет иметь право подписывать возможные соглашения.