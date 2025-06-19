Путин: Россия стремится исключить угрозу со стороны Украины
Россия не допустит, чтобы на Украине оставались вооруженные силы, которые представляют угрозу для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, которая организована в рамках ПМЭФ.
Глава российского государства подчеркнул, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, желательно путем переговоров. Однако если достичь поставленных целей мирным способом не получится, спецоперация будет продолжаться.
Также Путин резко отверг обвинения в том, что Вооруженные силы России якобы ударили по жилым кварталам в Киеве. Президент подчеркнул, что целью удара были исключительно объекты военной промышленности.
В ходе мероприятия Путин также говорил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но усомнился в его легитимности. По словам президента РФ, украинская конституция не предусматривает автоматического продления президентских полномочий даже при военном положении. А ключевой вопрос заключается в том, кто будет иметь право подписывать возможные соглашения.
Встреча с представителями 14 международных информагентств проходит в формате «вопросы-ответы». Участники обсуждают актуальные вопросы российской внутренней и внешней политики, а также ключевые мировые события. Среди участников – руководители Reuters, Deutsche Press Agentur, Associated Press и другие.