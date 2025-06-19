Путин призвал Киев не тянуть с переговорами

Путин призвал Киев не тянуть с переговорамиПо словам президента РФ, условия для Украины могут ухудшиться
Киеву не стоит затягивать с переговорами с Москвой – условия могут измениться в худшую сторону для украинской стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств, организованной в рамках ПМЭФа.
Глава государства напомнил, что предложенные Россией условия в Стамбуле в 2022 г. были гораздо мягче, чем сейчас. Он подчеркнул, что РФ готова принимать решения по стамбульским принципам.
«Не будут договариваться – ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», – сказал Путин.
На мероприятии российский лидер также говорил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но выразил сомнения в его легитимности. Путин объяснил руководителям международных агентств, что украинская конституция не предусматривает автоматического продления президентских полномочий даже при военном положении. Центральный вопрос заключается в том, кто будет иметь право на подписание возможных договоренностей.
Делегации России и Украины в 2025 г. провели два раунда переговоров – 16 мая и 2 июня. В ходе последней встречи была достигнута договоренность о передаче Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров. РФ и Украина также пришли к соглашению об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». 17 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле пока нет «понимания о следующем раунде переговоров» с Украиной.