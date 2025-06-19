Путин призвал Киев не тянуть с переговорами

Делегации России и Украины в 2025 г. провели два раунда переговоров – 16 мая и 2 июня. В ходе последней встречи была достигнута договоренность о передаче Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров. РФ и Украина также пришли к соглашению об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». 17 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле пока нет «понимания о следующем раунде переговоров» с Украиной.