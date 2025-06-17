Песков: понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет

С мая 2025 г. делегации РФ и Украины провели два раунда переговоров. Первая встреча состоялась 16 мая, вторая – 2 июня. В ходе последних переговоров была достигнута договоренность о передаче Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров. Стороны также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».