Песков: понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет
В Кремле пока нет «понимания о следующем раунде переговоров» с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока понимания о следующем раунде переговоров нет», – сказал он.
Песков отметил, что была проделана значительная работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле на предыдущих двух встречах. По его словам, российская сторона «полностью выполнила данные ею обещания».
«В ближайшие дни уже наступит период выхода на понимание возможных сроков продолжения этой работы», – заключил он.
С мая 2025 г. делегации РФ и Украины провели два раунда переговоров. Первая встреча состоялась 16 мая, вторая – 2 июня. В ходе последних переговоров была достигнута договоренность о передаче Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров. Стороны также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».