Минобороны: Россия готова передать Украине еще 2239 тел погибших бойцов ВСУ
Россия передала украинской стороне останки 1248 военных вооруженных сил Украины (ВСУ) и готова передать еще 2239. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«В соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сегодня российская сторона передала украинской 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего», – говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны РФ, таким образом Москва выполнила договоренности по передаче 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне. Всего украинской стороной переданы тела 78 погибших российских военнослужащих.
Ведомство заявило, что российская сторона на данном этапе готова передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне.
Днем 16 июня помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Москва передала тела 1245 погибших солдат и офицеров ВСУ, всего Киев получил тела 6060 бойцов ВСУ.
2 июня Россия и Украины договорились о передаче 6000 тел погибших солдат и офицеров в рамках второго раунда переговоров делегаций. Тогда же стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».