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Минобороны: Россия готова передать Украине еще 2239 тел погибших бойцов ВСУ

Ведомости

Россия передала украинской стороне останки 1248 военных вооруженных сил Украины (ВСУ) и готова передать еще 2239. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сегодня российская сторона передала украинской 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего», – говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны РФ, таким образом Москва выполнила договоренности по передаче 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне. Всего украинской стороной переданы тела 78 погибших российских военнослужащих.

Ведомство заявило, что российская сторона на данном этапе готова передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне.

Днем 16 июня помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Москва передала тела 1245 погибших солдат и офицеров ВСУ, всего Киев получил тела 6060 бойцов ВСУ.

2 июня Россия и Украины договорились о передаче 6000 тел погибших солдат и офицеров в рамках второго раунда переговоров делегаций. Тогда же стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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