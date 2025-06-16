Минобороны: Россия готова передать Украине еще 2239 тел погибших бойцов ВСУ

2 июня Россия и Украины договорились о передаче 6000 тел погибших солдат и офицеров в рамках второго раунда переговоров делегаций. Тогда же стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».