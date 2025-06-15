Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Дипломат Прауд: объем компенсации семьям погибших солдат ВСУ превысит $130 млрд

Ведомости

Британский дипломат Иан Прауд заявил, что сумма компенсаций семьям погибших военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Киева может превысить $130 млрд. Об этом он написал в своей статье для издания Responsible Statecraft.

По словам дипломата, в социальных сетях широко распространена оценка, согласно которой Украина должна будет выплатить около $2,1 млрд в качестве компенсаций. Однако Прауд считает эту цифру заниженной.

В сентябре 2024 г. кабмин Украины увеличил единовременную выплату семьям погибших солдат до примерно $544 000 на одного человека. Таким образом, компенсация для 6000 погибших составит $3,6 млрд, что уже является серьезной нагрузкой на украинский государственный бюджет, который активно субсидируется западными странами.

Однако, по мнению Прауда, это лишь малая часть общей суммы. Представители западной разведки в конце 2024 г. предположили, что потери ВСУ достигли 80 000 человек. Альтернативные источники называют еще более высокие цифры. Если предположить, что к настоящему моменту погибло около 100 000 украинских солдат, то общая сумма компенсаций составит $54,4 млрд только в виде единовременных выплат. А есть еще выплаты бойцам, получившим тяжелые ранения и инвалидности. Также многие люди числятся пропавшими без вести.

«Даже если война закончится сегодня, Украине, по самым скромным подсчетам, придется выплатить компенсацию в размере более $130 млрд. Для сравнения: ожидается, что в 2025 г. Украина получит $48,2 млрд налоговых поступлений. Любой, кто считает, что Украина не будет просить западные страны-доноры о поддержке в покрытии этого счета, обманывает только себя», – отметил дипломат.

14 июня российская сторона передала Киеву еще 1200 тел погибших украинских военнослужащих в рамках исполнения стамбульских договоренностей. Первый раунд передачи Украине тел погибших солдат состоялся 11 июня, в тот же день помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил обмен и добавил, что России вернули тела 27 погибших бойцов ВС РФ.

В дальнейшем передача тел происходила в одностороннем порядке – Россия передала Украине погибших, но не получила взамен ничего. 15 июня Украина получила еще 1200 тел погибших военных ВСУ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных