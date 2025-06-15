Дипломат Прауд: объем компенсации семьям погибших солдат ВСУ превысит $130 млрд
Британский дипломат Иан Прауд заявил, что сумма компенсаций семьям погибших военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Киева может превысить $130 млрд. Об этом он написал в своей статье для издания Responsible Statecraft.
По словам дипломата, в социальных сетях широко распространена оценка, согласно которой Украина должна будет выплатить около $2,1 млрд в качестве компенсаций. Однако Прауд считает эту цифру заниженной.
В сентябре 2024 г. кабмин Украины увеличил единовременную выплату семьям погибших солдат до примерно $544 000 на одного человека. Таким образом, компенсация для 6000 погибших составит $3,6 млрд, что уже является серьезной нагрузкой на украинский государственный бюджет, который активно субсидируется западными странами.
Однако, по мнению Прауда, это лишь малая часть общей суммы. Представители западной разведки в конце 2024 г. предположили, что потери ВСУ достигли 80 000 человек. Альтернативные источники называют еще более высокие цифры. Если предположить, что к настоящему моменту погибло около 100 000 украинских солдат, то общая сумма компенсаций составит $54,4 млрд только в виде единовременных выплат. А есть еще выплаты бойцам, получившим тяжелые ранения и инвалидности. Также многие люди числятся пропавшими без вести.
«Даже если война закончится сегодня, Украине, по самым скромным подсчетам, придется выплатить компенсацию в размере более $130 млрд. Для сравнения: ожидается, что в 2025 г. Украина получит $48,2 млрд налоговых поступлений. Любой, кто считает, что Украина не будет просить западные страны-доноры о поддержке в покрытии этого счета, обманывает только себя», – отметил дипломат.
14 июня российская сторона передала Киеву еще 1200 тел погибших украинских военнослужащих в рамках исполнения стамбульских договоренностей. Первый раунд передачи Украине тел погибших солдат состоялся 11 июня, в тот же день помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил обмен и добавил, что России вернули тела 27 погибших бойцов ВС РФ.
В дальнейшем передача тел происходила в одностороннем порядке – Россия передала Украине погибших, но не получила взамен ничего. 15 июня Украина получила еще 1200 тел погибших военных ВСУ.