Однако, по мнению Прауда, это лишь малая часть общей суммы. Представители западной разведки в конце 2024 г. предположили, что потери ВСУ достигли 80 000 человек. Альтернативные источники называют еще более высокие цифры. Если предположить, что к настоящему моменту погибло около 100 000 украинских солдат, то общая сумма компенсаций составит $54,4 млрд только в виде единовременных выплат. А есть еще выплаты бойцам, получившим тяжелые ранения и инвалидности. Также многие люди числятся пропавшими без вести.