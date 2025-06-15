Украина получила еще 1200 тел погибших военных ВСУРоссия продолжает выполнение стамбульских договоренностей
Российская сторона передала Украине 1200 тел погибших военных в рамках очередного обмена, сообщил в своем Telegram-канале украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.
В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и идентификацию тел, говорится в сообщении.
Россия 15 июня передала Украине еще 1200 тел солдат вооруженных сил Украины (ВСУ), подтвердил также источник «РИА Новости». «Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей», – подчеркнул он.
14 июня российская сторона передала Киеву еще 1200 тел погибших ВСУ в рамках стамбульских договоренностей. По данным источника ТАСС, России не было передано ни одного погибшего военного. 13 июня республика получила такое же количество тел, а 11 июня Киев принял тела 1212 военных, погибших в ходе боевых действий в ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В тот же день помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил начало передачи тел и сообщил, что России вернули 27 погибших бойцов ВС РФ.
Договоренность о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров была достигнута в рамках второго раунда переговоров делегаций Москвы и Киева 2 июня в Стамбуле. Тогда же стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».