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Украина получила еще 1200 тел погибших военных ВСУ

Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей
Ведомости

Российская сторона передала Украине 1200 тел погибших военных в рамках очередного обмена, сообщил в своем Telegram-канале украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и идентификацию тел, говорится в сообщении.

Россия 15 июня передала Украине еще 1200 тел солдат вооруженных сил Украины (ВСУ), подтвердил также источник «РИА Новости». «Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей», – подчеркнул он.

14 июня российская сторона передала Киеву еще 1200 тел погибших ВСУ в рамках стамбульских договоренностей. По данным источника ТАСС, России не было передано ни одного погибшего военного. 13 июня республика получила такое же количество тел, а 11 июня Киев принял тела 1212 военных, погибших в ходе боевых действий в ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В тот же день помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил начало передачи тел и сообщил, что России вернули 27 погибших бойцов ВС РФ.

Договоренность о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров была достигнута в рамках второго раунда переговоров делегаций Москвы и Киева 2 июня в Стамбуле. Тогда же стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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