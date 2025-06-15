14 июня российская сторона передала Киеву еще 1200 тел погибших ВСУ в рамках стамбульских договоренностей. По данным источника ТАСС, России не было передано ни одного погибшего военного. 13 июня республика получила такое же количество тел, а 11 июня Киев принял тела 1212 военных, погибших в ходе боевых действий в ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В тот же день помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил начало передачи тел и сообщил, что России вернули 27 погибших бойцов ВС РФ.