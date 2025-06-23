Песков: возможные даты новых переговоров с Украиной ожидаются на этой неделе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров российской и украинской делегаций может появиться в течение текущей недели, передает «РИА Новости».
«Мы ожидаем, что на этой неделе какие-то прикидки по третьему раунду будут, появятся. Сейчас трудно гадать, какие-то даты должны появиться», – отметил Песков.
Такие сроки Песков уже называл на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Тогда он говорил, что диалог необходим на экспертном уровне, несмотря на «непредсказуемость киевского режима». По его словам, президент России Владимир Путин согласен с этим мнением, а представитель российской делегации Владимир Мединский находится в постоянном контакте с противоположной стороной.
Предыдущая встреча делегаций России и Украины состоялась 2 июня в Стамбуле. Дипломаты достигли договоренности о передаче Украине 6000 тел солдат и офицеров. Было также принято решение об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня Мединский объявил о завершении передачи 6060 тел украинских военных.