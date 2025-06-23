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Песков: возможные даты новых переговоров с Украиной ожидаются на этой неделе

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров российской и украинской делегаций может появиться в течение текущей недели, передает «РИА Новости».

«Мы ожидаем, что на этой неделе какие-то прикидки по третьему раунду будут, появятся. Сейчас трудно гадать, какие-то даты должны появиться», – отметил Песков.

Такие сроки Песков уже называл на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Тогда он говорил, что диалог необходим на экспертном уровне, несмотря на «непредсказуемость киевского режима». По его словам, президент России Владимир Путин согласен с этим мнением, а представитель российской делегации Владимир Мединский находится в постоянном контакте с противоположной стороной.

Предыдущая встреча делегаций России и Украины состоялась 2 июня в Стамбуле. Дипломаты достигли договоренности о передаче Украине 6000 тел солдат и офицеров. Было также принято решение об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня Мединский объявил о завершении передачи 6060 тел украинских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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