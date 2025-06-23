Песков: возможные даты новых переговоров с Украиной ожидаются на этой неделе

Такие сроки Песков уже называл на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Тогда он говорил, что диалог необходим на экспертном уровне, несмотря на «непредсказуемость киевского режима». По его словам, президент России Владимир Путин согласен с этим мнением, а представитель российской делегации Владимир Мединский находится в постоянном контакте с противоположной стороной.