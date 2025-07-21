Третий раунд переговоров России и Украины может пройти в Стамбуле 24–25 июля
Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций может состояться в Стамбуле 24–25 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства отметил, что сейчас идет согласование этих дат.
Переговоры Москвы и Киева возобновились в мае. Первая встреча прошла 16 мая, вторая – 2 июня. На переговорах Россию представляли помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны выступил с инициативой провести новый раунд переговоров с Россией на следующей неделе. По его словам, нужно наращивать переговорную динамику и прилагать усилия для достижения прекращения огня.