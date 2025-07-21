Третий раунд переговоров России и Украины может пройти в Стамбуле 24–25 июля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Россия не будет менять состав делегации для третьего раунда переговоров с Украиной. При этом пока ясности по датам новой встречи нет. Ожидается, что площадкой для переговоров останется Стамбул.