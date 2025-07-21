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Украина предложила России третий раунд переговоров с подачи США

Он может состояться в Стамбуле на этой неделе
Глеб Мишутин
Нурлан Гасымов
Александр Кряжев / РИА Новости
Александр Кряжев / РИА Новости

Инициатива Украины начать очередной раунд переговоров с Россией могла быть согласована с администрацией Белого дома, сообщило 19 июля германское издание Spiegel. По его данным, это предложение совпало по времени с визитом на Украину специального представителя президента США Кита Келлога, который продлился с 14 июля по 16 июля. Изначально он планировал задержаться в украинской столице на неделю, но покинул ее раньше срока. За это время Келлог успел провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых обсуждалось состояние украинской ПВО и покупка новых вооружений для Киева через Европу.

Незадолго до публикации статьи в Spiegel президент Украины в своем Telegram-канале предложил российской стороне на следующей неделе провести новый раунд переговоров о прекращении боевых действий. Изначально с этой инициативой выступил секретарь СНБО Рустем Умеров, недавно переведенный на эту должность с поста министра обороны. Он добавил, что диалог по обмену пленными между сторонами продолжается на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей. Зеленский также в очередной раз заявил о необходимости встречи с президентом России Владимиром Путиным.

17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила, что российская делегация готова к новому раунду переговоров с Украиной и может прибыть в Стамбул. 20 июля источник сообщил ТАСС, что Стамбул останется площадкой для третьего раунда переговоров России и Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что Киев готов продолжить диалог «в любое время и в любом месте».

Ранее, 14 июля, президент США Дональд Трамп предложил России заключить «мирную сделку» по Украине в течение 50 дней. В случае если этого не будет сделано, Трамп грозится ввести против России вторичные пошлины размером 100%. Как заявил сам Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, он «очень недоволен» Россией.

Встреча с иранцем

Президент России Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча в Кремле состоялась 20 июля. Иранский представитель по поручению своего руководства довел до собеседника оценку обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы, сказал он.

Инициатива Киева начать новый раунд переговоров с Москвой последовала под давлением администрации Белого дома, полагает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. При этом украинская сторона пока не готова к предметным переговорам с российской стороной и по-прежнему пытается выхолостить содержание диалога, считает политолог: «Хотя Трамп фактически установил 50-дневный ультиматум против России, дальнейшие поставки американских вооружений Украине и новые санкции против Москвы будут зависеть от международных проблем на других направлениях, в частности от конфликта США с Китаем. Пока Вашингтон пытается освободить руки от украинского кризиса и потенциально минимизировать участие России в ситуации на Востоке».

Заявление Зеленского – элемент его политической игры, которая вряд ли приведет к каким-либо прорывам в переговорном процессе, продолжает политолог Александр Немцев. С одной стороны, Москва не намерена пересматривать свои позиции в диалоге, которые включают признание сложившихся реалий на земле и вывод украинской армии за линию соприкосновения. С другой, отмечает эксперт, Киев не готов идти на уступки и, согласно заявлению главнокомандующего Александра Сырского, готовит 50-тысячную группировку для атаки на российскую территорию. «Поэтому украинская сторона имитирует переговоры, но при этом готова разговаривать с Москвой по гуманитарным вопросам. Прорыв будет возможен только после того, как Украина не сможет продолжать сопротивление на поле боя», – добавил эксперт.

На этом фоне, продолжает Немцев, США будут продолжать абстрагироваться от украинского кризиса и постепенно перекладывать основное бремя помощи Украине на Евросоюз (см. материал на стр. 10–11). Очевидно, Германия и Франция готовы к такой перспективе, но остальные европейские страны – нет, заметил политолог. «Другое дело, что ни немцы, ни французы не готовы воевать на стороне Украины и в целом европейские армии до сих пор находятся в разобранном состоянии», – заключил эксперт.

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