Украина предложила России третий раунд переговоров с подачи США

Заявление Зеленского – элемент его политической игры, которая вряд ли приведет к каким-либо прорывам в переговорном процессе, продолжает политолог Александр Немцев. С одной стороны, Москва не намерена пересматривать свои позиции в диалоге, которые включают признание сложившихся реалий на земле и вывод украинской армии за линию соприкосновения. С другой, отмечает эксперт, Киев не готов идти на уступки и, согласно заявлению главнокомандующего Александра Сырского, готовит 50-тысячную группировку для атаки на российскую территорию. «Поэтому украинская сторона имитирует переговоры, но при этом готова разговаривать с Москвой по гуманитарным вопросам. Прорыв будет возможен только после того, как Украина не сможет продолжать сопротивление на поле боя», – добавил эксперт.