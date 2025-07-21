Зеленский: Россия и Украина обсудят в Стамбуле обмен пленных и детей
Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы следующей встречи Москвы и Киева в Стамбуле. Стороны обсудят обмен пленных, детей и подготовку встречи лидеров.
«Повестка встречи для нас понятна: возвращение пленных, возвращение детей <...> и подготовка встречи лидеров», – сказал он (цитата по «РБК-Украина»).
27 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что предметом третьего раунда переговоров с Киевом станет обсуждение меморандумов двух стран. По его словам, сейчас документы прямо противоположны.
ТАСС со ссылкой на источник писал 21 июля, что третий раунд переговоров российской и украинской делегаций может состояться в Стамбуле 24-25 июля. Москва и Киев проводят встречи в Турции с мая этого года. Переговоры возобновились впервые с весны 2022 г.
20 июля источник сообщил ТАСС, что Стамбул останется площадкой для третьего раунда переговоров России и Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что Киев готов продолжить диалог «в любое время и в любом месте».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия не будет менять состав делегации для третьего раунда переговоров с Украиной. Сейчас лидером делегации является помощник президента РФ Владимир Мединский, вместе с ним в составе замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.