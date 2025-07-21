Зеленский: Россия и Украина обсудят в Стамбуле обмен пленных и детей

ТАСС со ссылкой на источник писал 21 июля, что третий раунд переговоров российской и украинской делегаций может состояться в Стамбуле 24-25 июля. Москва и Киев проводят встречи в Турции с мая этого года. Переговоры возобновились впервые с весны 2022 г.