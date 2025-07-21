ТАСС: переговоры России и Украины состоятся 24 июля
Новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной состоится 24 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что прилет переговорных делегаций в Стамбул возможен 23 июля.
Позднее источник ТАСС в стамбульском дворце Чираган сообщил, что встреча делегаций РФ и Украины запланирована именно на 23 июля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что третий раунд переговоров российской и украинской делегаций запланирован на 23 июля в Стамбуле.
Тогда же он заявил, что в повестку третьего раунда переговоров войдут такие темы, как обмен пленными, возвращение детей и подготовка встречи президентов двух стран. 27 июня российский лидер Владимир Путин назвал в качестве предмета встречи обсуждение вариантов меморандума РФ и Украины. По его словам, сейчас документы прямо противоположны. В меморандумах стороны изложили свое видение условий урегулирования конфликта.