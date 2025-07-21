ТАСС: переговоры России и Украины состоятся 24 июля

Тогда же он заявил, что в повестку третьего раунда переговоров войдут такие темы, как обмен пленными, возвращение детей и подготовка встречи президентов двух стран. 27 июня российский лидер Владимир Путин назвал в качестве предмета встречи обсуждение вариантов меморандума РФ и Украины. По его словам, сейчас документы прямо противоположны. В меморандумах стороны изложили свое видение условий урегулирования конфликта.