В Кремле не ожидают «прорывов из разряда чудес» на третьем раунде переговоров
Ожидать серьезных прорывов от третьего раунда переговоров в рамках мирного процесса России и Украины повода нет, однако договоренности об обменах или возвращении тел погибших уже можно назвать результативностью в текущей ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Давайте говорить прямо, тема украинского регулирования настолько сложна, что достижение договоренности об обменах или о возвращении тел погибших – это уже результативность. Это уже результативность, поэтому в данном случае я не стал бы разделять вашего скепсиса», – сказал он журналистам, которые назвали предыдущие две встречи «не слишком результативными».
По его словам, нынешняя ситуация не позволяет добиться «прорывов из разряда чуда», однако Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и выполнения задач, которые были поставлены «с самого начала».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая встреча российской и украинской делегаций планируется 23 июля в Стамбуле. Российская сторона пока не подтвердила эту дату. Он также рассказал, что делегацию Украины вновь возглавит экс-глава минобороны Рустем Умеров, недавно получивший должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Интересы РФ на двух предыдущих раундах переговорного процесса представляли помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Песков ранее сообщал, что состав делегации не изменится и в рамках третьей встречи.