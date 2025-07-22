В Кремле не ожидают «прорывов из разряда чудес» на третьем раунде переговоров

«Давайте говорить прямо, тема украинского регулирования настолько сложна, что достижение договоренности об обменах или о возвращении тел погибших – это уже результативность. Это уже результативность, поэтому в данном случае я не стал бы разделять вашего скепсиса», – сказал он журналистам, которые назвали предыдущие две встречи «не слишком результативными».