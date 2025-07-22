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Умеров на посту секретаря СНБО возглавит делегацию Украины на переговорах с РФ

Ведомости

Экс-министр обороны Украины и недавно назначенный на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров останется главой украинской делегации на переговорах по конфликту с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале по итогам совещания с Умеровым и главой офиса президента Андреем Ермаком накануне третьего раунда переговоров.

Кроме того, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и администрации президента.

Зеленский напомнил, что целью Украины на встрече будут новые этапы обмена пленными и подготовка встречи лидеров двух государств. Умеров на совещании, по его словам, рассказал об итогах выполнения договоренностей второго раунда переговоров и об обсуждении с российской стороной проведения новой встречи. Ермак «доложил о координации нашей дипломатической работы с партнерами в Европе и США».

21 июля украинский лидер заявил, что третий раунд переговоров запланирован на 23 июля в Стамбуле, о чем ему доложил Умеров. При этом источники агентства ТАСС сообщали, что встреча пройдет 24-25 июля. Еще позже собеседник издания во дворце Чираган отметил, что встреча делегаций РФ и Украины запланирована именно на 23 июля.

27 июня российский лидер Владимир Путин назвал в качестве предмета встречи обсуждение вариантов меморандума РФ и Украины. По его словам, сейчас документы прямо противоположны.

Интересы РФ на двух предыдущих раундах переговорного процесса представляли помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что состав делегации не изменится и в рамках третьей встречи.

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