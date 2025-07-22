Умеров на посту секретаря СНБО возглавит делегацию Украины на переговорах с РФ

21 июля украинский лидер заявил, что третий раунд переговоров запланирован на 23 июля в Стамбуле, о чем ему доложил Умеров. При этом источники агентства ТАСС сообщали, что встреча пройдет 24-25 июля. Еще позже собеседник издания во дворце Чираган отметил, что встреча делегаций РФ и Украины запланирована именно на 23 июля.