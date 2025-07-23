Мединский высказался о возможности встречи президентов Украины и России

Возможная встреча президентов России и Украины должна стать финальной точкой переговорного процесса и привести к подписанию соглашения, а не к повторному обсуждению уже проработанных тем. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.