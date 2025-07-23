Мединский высказался о возможности встречи президентов Украины и России
Возможная встреча президентов России и Украины должна стать финальной точкой переговорного процесса и привести к подписанию соглашения, а не к повторному обсуждению уже проработанных тем. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.
«На такой встрече нужно не обсуждать соглашение, а ставить точку. Как у нас говорят: конец – делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля все заново проговаривать, смысла нет», – подчеркнул Мединский.
Он также добавил, что встреча лидеров двух стран может быть продуктивной только при соответствующей подготовке.
23 июля прошел третий раунд переговоров России и Украины в турецком Стамбуле. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в ходе встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в предыдущем раунде, и продолжится процесс обмена мнениями.
По итогам перегоровов ТАСС писал, что четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться после выполнения новых договоренностей.