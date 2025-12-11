Москалькова: Украина не принимает обратно шестерых своих граждан
Киев пока не принимает шестерых своих граждан, которые хотят вернуться к родным. До этого РФ вывезла их из зоны боевых действий Сумской области по их просьбе, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Мы не препятствуем этому. Наши власти очень чутко относятся к гуманитарной теме и никаких препятствий не чинят, но на сегодняшний день украинская сторона их не принимает. Она не забирает своих граждан, которые хотели бы оказаться дома со своими родными и близкими», – отметила она.
По словам Москальковой, сами граждане Украины, которые сейчас находятся на территории Курска, и их родственники обратились к ней из-за желания вернуться на родину. Она подчеркнула, что ей непонятны действия украинской стороны.
18 ноября омбудсмен говорила, что несколько граждан Украины, спасенных российскими военнослужащими в ходе боевых действий, в настоящее время находятся в Курске и выразили желание вернуться на родину. Еще тогда она отмечала, что уже проинформировала украинскую сторону о сложившейся ситуации и ожидает ответа.