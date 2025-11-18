Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных с поля боя украинцев

11 ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров прибыл в Стамбул. Там он обещал провести серию встреч по процессу обмена военнопленными.По его словам, переговоры по этому вопросу пройдут не только в Турции, но и в других странах Ближнего Востока. 15 ноября он сказал, что стороны договорились возобновить обмены пленных и «в ближайшие дни» пройдут технические консультации. Умеров говорил, что «речь идет об освобождении 1200 украинцев».