Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных с поля боя украинцев

Ведомости

Несколько граждан Украины, спасенных российскими военнослужащими в ходе боевых действий, в настоящее время находятся в Курске и выразили желание вернуться на родину. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила ТАСС.

Омбудсмен добавила, что уже проинформировала украинскую сторону о сложившейся ситуации и ожидает ответа.

17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что с Украиной на экспертном уровне ведутся переговоры по обмену пленными.

11 ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров прибыл в Стамбул. Там он обещал провести серию встреч по процессу обмена военнопленными.По его словам, переговоры по этому вопросу пройдут не только в Турции, но и в других странах Ближнего Востока. 15 ноября он сказал, что стороны договорились возобновить обмены пленных и «в ближайшие дни» пройдут технические консультации. Умеров говорил, что «речь идет об освобождении 1200 украинцев».