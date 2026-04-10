Зеленский согласился на предложенное Путиным пасхальное перемирие

По его словам, Украина ранее уже предлагала прекращение огня на период пасхальных праздников и будет придерживаться аналогичного подхода. «Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно», – отметил Зеленский.