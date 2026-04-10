Зеленский согласился на предложенное Путиным пасхальное перемирие
Украина готова действовать зеркально в ответ на пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, Украина ранее уже предлагала прекращение огня на период пасхальных праздников и будет придерживаться аналогичного подхода. «Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно», – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что гражданскому населению необходимы праздничные дни «без угроз» и движение к устойчивому миру.
9 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. Режим прекращения огня начнет действовать с 16:00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили указания остановить боевые действия в указанный период.
«Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – говорится в сообщении Кремля.