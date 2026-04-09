Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Путин объявил пасхальное перемирие

Оно начнется с 16:00 мск 11 апреля и продлится до конца 12 апреля
Ведомости

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Режим прекращения огня начнет действовать с 16:00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Об этом сообщает Кремль.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили указания остановить боевые действия в указанный период.

«Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – говорится в сообщении Кремля.

В 2025 г. перемирие объявлялось сроком на три дня – с 19 по 21 апреля. При этом Путин подчеркивал, что войска должны быть готовы к возможным нарушениям договоренностей. Он отмечал, что до этого украинская сторона «более 100 раз» нарушала соглашение о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре.

При этом в 2025 г. Минобороны сообщало, что ВСУ нарушало перемирие. По данным ведомства, украинская сторона 444 раза обстреляла из орудий и минометов позиции российских военных и осуществила 900 ударов беспилотниками. Также под обстрелы на пасхальных праздниках попали приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте