Путин объявил пасхальное перемириеОно начнется с 16:00 мск 11 апреля и продлится до конца 12 апреля
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Режим прекращения огня начнет действовать с 16:00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Об этом сообщает Кремль.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили указания остановить боевые действия в указанный период.
«Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – говорится в сообщении Кремля.
В 2025 г. перемирие объявлялось сроком на три дня – с 19 по 21 апреля. При этом Путин подчеркивал, что войска должны быть готовы к возможным нарушениям договоренностей. Он отмечал, что до этого украинская сторона «более 100 раз» нарушала соглашение о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре.
При этом в 2025 г. Минобороны сообщало, что ВСУ нарушало перемирие. По данным ведомства, украинская сторона 444 раза обстреляла из орудий и минометов позиции российских военных и осуществила 900 ударов беспилотниками. Также под обстрелы на пасхальных праздниках попали приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей.