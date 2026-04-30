Песков: точный срок перемирия ко Дню Победы будет объявлен позже

29 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы 9 мая. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп поддержал эту инициативу. Глава Белого дома заявил, что «праздник знаменует нашу общую Победу над нацизмом во Второй мировой войне».