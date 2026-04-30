Политика

Песков: точный срок перемирия ко Дню Победы будет объявлен позже

Точные сроки и время прекращения огня в связи с Днем Победы будут объявлены позднее. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

«Они будут объявлены», – ответил представитель Кремля на вопрос, известны ли уже точные даты и часы перемирия.

29 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы 9 мая. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп поддержал эту инициативу. Глава Белого дома заявил, что «праздник знаменует нашу общую Победу над нацизмом во Второй мировой войне».

Россия объявляла временное прекращение огня в 2025 г. на 80-летие Победы – с 7 по 10 мая. Пасхальное перемирие в 2026 г. было с 11 по 12 апреля.

