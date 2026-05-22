Володин: РФ получает в обмен на дешевый газ подлость и непорядочность Пашиняна

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет недружественную политику в отношении России.

«По мнению депутатов Государственной думы, премьер-министр Армении Пашинян ведет недружественную политику в отношении Российской Федерации, цинично используя возможности, которые предоставляются нашей страной», – написал Володин в своем Max-канале.

Володин отметил, что Россия поставляет газ Армении «себе в ущерб» по цене $177,5 за 1000 куб. м, что почти в четыре раза дешевле европейской цены ($633), а взамен получает «подлость и непорядочность Пашиняна».

Желание Пашиняна оставаться в ЕАЭС, по мнению спикера Госдумы, – это попытка продолжить использовать евразийское пространство в финансовых целях, что уже дало Армении увеличение ВВП в 2,5 раза.

Володин также напомнил, что парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в Европейский союз и ранее признал юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), став его полноправным членом. «Политически все решения Пашиняном уже приняты – в пользу выстраивания отношений с недружественными для России странами, которые воюют с нами», – подчеркнул он.

В Армении 4 мая прошел восьмой саммит Европейского политического сообщества. В Ереван прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с председателем Евросовета Антониу Коштой, премьеры Польши Дональд Туск, Великобритании Кир Стармер, Финляндии Петтери Орпо и президент Украины Владимир Зеленский. При этом переговоры с Зеленским Пашинян провел на английском языке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Армении таким образом нарушили обещание не предпринимать шагов против России.

