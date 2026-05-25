Какие будут политические и потребительские последствия запрета армянских товаров

Какие будут политические и потребительские последствия запрета армянских товаровПоставки коньяка, цветов и минералки ограничили перед выборами в Армении
Россия временно ограничила ввоз из Армении цветов, продукции нескольких коньячных заводов, а также минеральной воды «Джермук». Эти меры были приняты в период с 22 по 23 мая. Как сообщил портал News.am, министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян заявил о намерении обсудить ситуацию и о надежде найти правильное решение. Незадолго до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, готовящийся к парламентским выборам 7 июня, назвал решение «рабочей ситуацией».
Торговые ограничения вводятся на фоне нового этапа осложнения двусторонних отношений из-за признаков смены внешнеполитического курса Армении в пользу большего сотрудничества с Евросоюзом. Например, 22 мая (в тот же день, когда были введены ограничения на поставку цветов) спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, «цинично используя возможности», которые Москва предоставляет Еревану. В качестве одного из примеров он привел льготные цены на российские энергоресурсы.
Для Армении Россия – это основной рынок потребления коньяка, так что для армянской экономике российские ограничения весьма чувствительны, говорит заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Это является сигналом, который армянская сторона должна заметить. Армянским производителям был предоставлен огромный российский рынок, на котором они находились в льготном положении длительный период, а сам бренд армянского коньяка был узнаваем российским потребителем. При этом ограничения упираются в общее ухудшение двусторонних отношений и недопонимание взаимных интересов. Так что, отмечает эксперт, в текущей ситуации вопросы в первую очередь возникают к Еревану – понимает ли правительство Пашиняна, куда оно идет, и осознает ли последствия своей политики.
Но, добавляет Муханов, следует понимать, что введенные ограничения носят временный характер. Эксперт приводит в пример Грузию, поставки вина из которой на российский рынок тоже в свое время ограничивались, что привело к повышению качества продукции, и Россия в итоге так и осталась основным потребителем грузинского вина.
В сообщении, опубликованном на сайте Россельхознадзора 22 мая, говорится, что ограничения на поставку цветов были связаны с необходимостью «защитить фитосанитарное благополучие страны и экспортный потенциал России». В Россельхознадзоре отметили, что случаи выявления карантинных объектов продолжаются, несмотря на гарантии армянской стороны в части безопасности продукции. По данным ведомства, при ввозе 96,2 млн единиц цветочной продукции специалисты выявили 135 случаев обнаружения карантинных объектов. Это составляет 77% от общего числа подобных выявлений за весь 2025 год. При этом уже тогда ведомство предупреждало о возможном введении ограничений на поставки из Армении срезанных цветов и бутонов.
На следующий день, 23 мая, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об обнаружении некачественной алкогольной продукции из Армении и о приостановке ее реализации. Ведомство установило, что продукция ЗАО «Веди-алко», ООО «Абовянский коньячный завод» и ООО «Винно-коньячный дом «Шахназарян» не соответствует обязательным требованиям. «Вино ординарное сортовое красное полусладкое «Гетап вернашен» (11% спирта, 0,75 л, розлив 3.02.2025) и «Вино ординарное сортовое белое сухое «Веди-алко Харджи», Т3 «Легенды Arni» (12% спирта, 0,75 л, розлив 17.12.2024), произведенное ЗАО «Веди-алко», в сообщении Роспотребнадзора названо не соответствующим требованиям к винам. Также в списке некачественной продукции «Коньяк ординарный пятилетний «Армянский коньяк 5 звезд», произведенный Абовянским заводом, и «Армянский коньяк марочный выдержанный «КВ» семилетний «Шахназарян ХО».
У российских санкций против армянской продукции есть политическая подоплека, считает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. По его словам, любопытно время введения санкций – практически сразу после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, где с антироссийскими заявлениями выступал президент Украины Владимир Зеленский. Напряжение в отношениях Москвы и Еревана накапливалось давно, но Зеленский стал «последней каплей», отмечает эксперт. При этом изначально санкции носили ограниченный характер, но потом ситуация стала развиваться – продажу товаров армянских производителей запретили на Wildberries, а проблема с поставками цветов из Армении уже более чувствительна, резюмирует Микаэлян.
Основные позиции на российском рынке армянского коньяка занимают бренды «Арарат» и «Ной», тогда как продукция, попавшая под ограничения, имеет сравнительно небольшую долю, говорит руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
По его словам, армянская продукция занимает около половины российского импорта коньяков и бренди. Однако в структуре всего коньячного рынка России, включая отечественную продукцию, ее доля составляет около 15%. А в масштабе всего рынка крепкого алкоголя, куда входят также водка, виски и другие категории, доля попавших под запрет марок армянского коньяка «исчезающе мала».
Попавшие под ограничения производители не маленькие игроки, но в масштабах всего алкогольного рынка их доля не является определяющей, объясняет президент гильдии «Алкопро» Андрей Московски. Эксперт согласен, что Армения занимает серьезные позиции на российском рынке, и уточняет, что сама ситуация с претензиями к качеству армянского алкоголя для рынка не нова. «Уже несколько лет мы слышим о результатах проверок, и они довольно часто показывают несоответствие стандартам», – подчеркнул он.
Дефицита продукции на российском рынке он не ожидает. Основной объем коньяка производится в России, а импортеры при необходимости смогут быстро переключиться на поставщиков из Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Не все армянские бренды при этом теряли позиции. По словам эксперта, «Арарат» и «Ной» в последние годы даже немного росли. Особенно сильны армянские производители в сегменте дорогих коньяков: более половины брендов в топ-30 категории с выдержкой 10 лет и выше – армянские. По его оценке, в 2025 г. в Россию было поставлено примерно 3 млн дал готовой армянской коньячной продукции.