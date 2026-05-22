Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками овощей и фруктов из Армении
Россельхознадзор видит проблемы с импортом из Армении не только цветов, но овощей и фруктов. Об этом в разговоре с ИС «Вести» рассказал руководитель ведомства Сергей Данкверт.
«Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас – и с овощами, и с фруктами», - сказал он.
21 мая Россельхознадзор направил письмо об ограничении поставок цветов в адрес руководителя инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграна Петросяна. О готовности ведомства ввести временные ограничения на поставки цветочной продукции из республики стало известно 20 мая. Мера будет действовать до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов.
Как отметили представители ведомства, со стороны Армении продолжают возникать карантинные объекты, несмотря на гарантии властей в части безопасности продукции. По данным Россельхознадзора, при ввозе 96,2 млн единиц цветочной продукции специалисты выявили 135 случаев обнаружения карантинных объектов.