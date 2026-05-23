Глава МИД Армении подтвердил стремление к партнерству с Россией

Ереван заинтересован в сохранении и развитии двусторонних отношений с Россией. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью news.am.

«Мы заинтересованы в сохранении и развитии нормального партнерства с Россией», – сказал он, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Ереван пытаются «втянуть в антироссийский лагерь».

По словам Мирзояна, стратегическое сотрудничество Армении с США и ЕС не направлено против России, а страна поддерживает взаимовыгодные связи с зарубежными партнерами в разных сферах.

В то же время Мирзоян признал наличие проблем в отношениях с Россией. «Многие из этих проблем были и раньше – и 10, и 15 лет назад. Например, вопросы экспорта абрикосов, импорта вина и водки и пр.», – перечислил он, выразив надежду, что эти вопросы удастся разрешит в скором времени.

23 мая Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Армению в антироссийский лагерь, чтобы нанести ущерб России и «сделать как можно более больно». Подобное происходило с Грузией, Молдавией и Украиной, отметил он.

20 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по взаимодействию со странами ближнего зарубежья подчеркнул, что Армения не может одновременно находиться в ЕАЭС и Европейском союзе, «танцуя на двух свадьбах сразу». Он добавил также, что в армянском информационном пространстве разворачивается «разнузданная антироссийская кампания», в рамках которой Москву обвиняют во вмешательстве во внутренние процессы страны.

