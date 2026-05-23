Запрет на продажу воды «Джермук» в России затронул 37 млн бутылок
В результате запрета Роспотребнадзора остановлены продажи 37 млн бутылок минеральной воды «Джермук» ЗАО «Джермук групп» из Армении, подсчитал оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦПРТ.
Блокировка затронула минеральную, природную, лечебно-столовую питьевую и газированную воды, включая варианты с добавками. Вода выпускалась в ПЭТ- и стеклянной таре объемом 0,33 л, 0,5 л, 1 л и 1,5 л. До получения официального разрешения Роспотребнадзора отгрузка и продажа воды под брендом «Джермук» в рознице и онлайн-каналах запрещены.
Ограничения начали действовать с 22 мая 2026 г. В Роспотребнадзоре пояснили, что продукция не соответствует информации, указанной на маркировке, что нарушает требования технического регламента ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».
28 апреля сообщалось, что «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора заблокировал 338 000 бутылок воды «Джермук».