Запрет на продажу воды «Джермук» в России затронул 37 млн бутылок

Блокировка затронула минеральную, природную, лечебно-столовую питьевую и газированную воды, включая варианты с добавками. Вода выпускалась в ПЭТ- и стеклянной таре объемом 0,33 л, 0,5 л, 1 л и 1,5 л. До получения официального разрешения Роспотребнадзора отгрузка и продажа воды под брендом «Джермук» в рознице и онлайн-каналах запрещены.