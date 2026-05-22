Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ASTR284,8+0,58%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,25-0,04%RGBITR783,04-0,01%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Роспотребнадзор приостановил ввоз и продажу минеральной воды «Джермук»

Ведомости

Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот на территории России всех партий минеральной воды «Джермук» производства ЗАО «Джермук групп». Об этом ведомство сообщило в своем канале в Max.

Ограничения начали действовать с 22 мая 2026 г. В Роспотребнадзоре пояснили, что продукция не соответствует информации, указанной на маркировке, что нарушает требования технического регламента ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

По данным ведомства, в продукции выявили превышение содержания гидрокарбонат-иона, хлоридов и сульфатов. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что недостоверная информация о лечебных свойствах воды может вводить потребителей в заблуждение, приводить к неэффективному лечению и ухудшению состояния здоровья.

28 апреля сообщалось, что система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора заблокировала продажу 338 000 бутылок воды «Джермук». Тогда в ведомстве указали на нарушения обязательных требований при распространении продукции и необходимость срочных мер для предотвращения возможного вреда жизни и здоровью граждан.

В феврале 2024 г. Роспотребнадзор уже ограничивал продажу отдельных партий «Джермука» после инцидента во Владикавказе. Тогда мужчина получил ожог пищевода, выпив содержимое новой закрытой бутылки, в которой вместо минеральной воды оказался уксус. Позднее он умер в больнице.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь