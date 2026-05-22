Роспотребнадзор приостановил ввоз и продажу минеральной воды «Джермук»
Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот на территории России всех партий минеральной воды «Джермук» производства ЗАО «Джермук групп». Об этом ведомство сообщило в своем канале в Max.
Ограничения начали действовать с 22 мая 2026 г. В Роспотребнадзоре пояснили, что продукция не соответствует информации, указанной на маркировке, что нарушает требования технического регламента ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».
По данным ведомства, в продукции выявили превышение содержания гидрокарбонат-иона, хлоридов и сульфатов. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что недостоверная информация о лечебных свойствах воды может вводить потребителей в заблуждение, приводить к неэффективному лечению и ухудшению состояния здоровья.
28 апреля сообщалось, что система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора заблокировала продажу 338 000 бутылок воды «Джермук». Тогда в ведомстве указали на нарушения обязательных требований при распространении продукции и необходимость срочных мер для предотвращения возможного вреда жизни и здоровью граждан.
В феврале 2024 г. Роспотребнадзор уже ограничивал продажу отдельных партий «Джермука» после инцидента во Владикавказе. Тогда мужчина получил ожог пищевода, выпив содержимое новой закрытой бутылки, в которой вместо минеральной воды оказался уксус. Позднее он умер в больнице.