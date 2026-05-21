МИД Армении исключил возможность выхода страны из ЕАЭС без заявки Еревана
Обсуждение возможного исключения Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) невозможно без официальной инициативы Еревана. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян армянскому изданию Aysor.
Он отметил, что вопрос об исключении Армении не может рассматриваться, пока страна не представит соответствующую заявку и не выразит желание. По словам Мирзояна, Ереван такого желания не выражал.
Министр добавил, что армянские власти определятся с дальнейшим форматом взаимодействия с Евросоюзом и ЕАЭС тогда, когда такая необходимость действительно возникнет. При этом конкретных сроков или решений по этому вопросу сейчас нет. Мирзоян также отверг возможность заморозки участия Армении в союзе, пояснив, что подобный механизм не предусмотрен.
20 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по взаимодействию со странами ближнего зарубежья заявил, что Армения не может одновременно находиться в ЕАЭС и Европейском союзе (ЕС). «Танцевать на двух свадьбах не получится», – указал дипломат.
По его словам, Россия выступает за ясность в отношениях с Ереваном и хочет понимать, «куда идет Армения». Галузин также заявил, что Москва не приемлет позицию армянских властей, которые намерены сохранять членство в ЕАЭС до получения членства в ЕС.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также отметил, что руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с Россией.