Путин: евразийская интеграция приносит реальную выходу каждой из стран ЕАЭС
Интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит реальную выгоду каждому участнику объединения, наращивает деловые контакты, углубляет кооперационные связи, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Сотрудничество в рамках ЕАЭС помогает обеспечить устойчивый рост экономики и улучшить благосостояние граждан, отметил он.
«Подчеркну, Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по Евразии, и мы искренне заинтересованы в активизации совместной работы по всестороннему укреплению нашего интеграционного объединения», – сказал Путин.
Президент РФ принял участие в работе V Евразийского экономического форума, тема которого «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». Лидеры стран союза выступят на пленарном заседании форума. По итогам будет принято совместное заявление о развитии и широком внедрении ИИ в государствах ЕАЭС. Главы государств также посетят выставку о достижениях каждой страны в цифровой трансформации отраслей экономики и ИИ.
Утром 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета – сначала в узком, затем в расширенном составе. Лидера Союза обсудят дальнейшее участие Армении в объединении.