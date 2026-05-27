Армении необходимо задаться вопросом о том, какие дивиденды она получит от евроинтеграции, тогда как преимущества от членства в ЕАЭС известны, добавил Песков. Он переадресовал вопрос к «Газпрому» о возможности поставок газа в Армению по обычной, а не льготной цене. Однако Песков отметил, что нынешняя цена за газ берется за счет России: «Это за наш счет, нужно называть вещи своими именами. Это наша помощь Армении. Европейцам сейчас, когда продают газ, никто не помогает за свой счет. Американцы помогают европейцам за их счет за большие деньги».