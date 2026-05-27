Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в КазахстанПрезидент примет участие в российско-казахстанских переговорах
Владимир Путин прилетел в Астану. В аэропорту его встречает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После встречи главы государств направятся в резиденцию президента Казахстана, где за рабочим обедом они вдвоем обсудят предстоящие в Астане мероприятия – как госвизит президента России, так и заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Основные мероприятия госвизита запланированы на 28 мая. В этот день пройдут российско-казахстанские переговоры в узком и расширенном составе. Лидерам России и Казахстана покажут три видеопрезентации — о совместных промышленных проектах, о трансграничных перевозках с помощью беспилотных грузовиков и об амурских тиграх (Россия 8 мая передала Казахстану четыре амурских тигренка).
Потом Путин и Токаев заложат капсулу на месте строительства центра «Сириус» в Астане. После этого лидеры и члены делегации подпишут документы, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Путин и Токаев выступят с заявлением для СМИ, потом высадят саженец дуба на одной из аллей Астаны и примут участие в государственном приеме.
Во второй половине дня Путин примет участие в работе V Евразийского экономического форума, тема которого «Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект (ИИ)». Лидеры стран ЕАЭС выступят на пленарном заседании форума. По итогам форума будет принято совместное заявление о развитии и широком внедрении ИИ в государствах ЕАЭС. Главы государств также посетят выставку о достижениях каждой страны в цифровой трансформации отраслей экономики и ИИ.
Утром 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета – сначала в узком, затем в расширенном составе. Кроме Путина и Токаева в заседании примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Астану не приедет.
Теме Армении будет уделено, вероятно, большое внимание. Помощник президента Юрий Ушаков говорил журналистам, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран ЕАЭС обсудят планы вступления Армении в Евросоюз и дадут оценку возникающим из-за этого рискам для ЕАЭС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Армения берет курс на интеграцию с ЕС, назвав «взаимоисключающими процессами» возможность работы Армении в ЕАЭС и в ЕС. По его словам, в Армении уже принят закон, который юридически обязал правительство ориентироваться на европейскую интеграцию. Песков назвал членство в ЕС для многих стран «несбывающейся мечтой», приведя в пример Турцию, перед которой долгие годы держат морковку в виде возможного членства в ЕС, но страна так и не вошла в объединение.
Армении необходимо задаться вопросом о том, какие дивиденды она получит от евроинтеграции, тогда как преимущества от членства в ЕАЭС известны, добавил Песков. Он переадресовал вопрос к «Газпрому» о возможности поставок газа в Армению по обычной, а не льготной цене. Однако Песков отметил, что нынешняя цена за газ берется за счет России: «Это за наш счет, нужно называть вещи своими именами. Это наша помощь Армении. Европейцам сейчас, когда продают газ, никто не помогает за свой счет. Американцы помогают европейцам за их счет за большие деньги».
Вице-премьер Алексей Оверчук сказал, что Россия изначально говорила Армении, что членство в ЕС и ЕАЭС – несовместимые вещи: «Они это тоже понимают. Сейчас у них, насколько мы слышим, идет достаточно активно работа по переходу на европейские стандарты, на европейские технические регламенты. В этой связи для государств-членов ЕАЭС могут возникнуть определенные экономические риски, которые необходимо оценивать. В таком ключе будет вестись разговор в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, если главы государств пожелают обсуждать эту тему».