Пресс-конференция Путина по итогам саммита ЕАЭС в Казахстане. Главное

Пресс-конференция Путина по итогам саммита ЕАЭС в Казахстане. ГлавноеПрезидент рассказал о паузе в переговорах с Украиной и назвал последствия сближения Армении с ЕС
Президент России Владимир Путин по итогам государственного визита в Казахстан и участия в мероприятиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провел пресс-конференцию. «Ведомости» собрали главные заявления президента.
Об украинском конфликте
Полноценные переговоры по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время не ведутся, хотя определенные контакты сохраняются. При этом Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса и остается открытой к политическому урегулированию.
Путин отметил, что называть конкретные сроки невозможно, но ситуация на поле боя, по его словам, позволяет говорить о приближении развязки. «Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», – заявил глава государства.
Комментируя атаку ВСУ на Старобельск, президент отметил, что сроки возможного ответного удара по Киеву не могут публично обсуждаться. «В условиях боевых действий это было бы не просто опрометчиво – так никогда не делается», – подчеркнул он.
О военных угрозах для России
Отвечая на вопрос о возможности запуска беспилотников по территории России из Латвии, Путин заявил, что все источники прямой военной угрозы являются законными целями. «Все места, откуда происходит угроза, прямая военная угроза России, являются законными целями», – сказал президент.
Путин также прокомментировал заявления главы МИД Литвы Кестутиса Будриса относительно российских военных объектов в Калининградской области. По словам президента, Россия обладает всеми необходимыми средствами для ответа на подобные угрозы. «У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», – заявил он.
Об инциденте с беспилотником в Румынии
Глава государства сообщил, что узнал об инциденте с беспилотником, упавшим в Румынии, непосредственно перед встречей с журналистами.
Путин усомнился в заявлениях о российском происхождении аппарата и призвал дождаться результатов официальной экспертизы. Подобные случаи уже происходили ранее, когда первоначально беспилотники называли российскими, однако позднее выяснялось их украинское происхождение.
Президент подчеркнул, что если России будут предоставлены объективные данные расследования, Москва готова провести собственную проверку. Он также сообщил, что ранее Россия передавала Соединенным Штатам обломки беспилотников для проведения экспертиз после попытки атаковать резиденцию президента в декабре 2025 г.
Об Армении и ее возможном выходе из ЕАЭС
Путин предупредил, что выход Еревана из ЕАЭС приведет к серьезным экономическим последствиям. По его словам, Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, действующим в рамках союза, а также лишится льготных условий поставок российских энергоносителей.
Путин также отметил, что Москве придется свернуть значительную часть интеграционного экономического сотрудничества с Арменией. При этом он подчеркнул, что возможное сближение Еревана с Евросоюзом не повлияет на гуманитарные и политические отношения между двумя странами.
Об искусственном интеллекте
Президент заявил, что Россия входит в число трех государств мира, которые способны создать полноценный суверенный искусственный интеллект. По его словам, развитие таких технологий требует значительных финансовых ресурсов, но открывает возможности для применения ИИ в государственном управлении, обороне, медицине и транспортной сфере.
Путин также отметил успехи российских маркетплейсов и сообщил, что Москва готова делиться технологиями в сфере искусственного интеллекта с партнерами по ЕАЭС для создания национальных платформ.
О строительстве АЭС в Казахстане
Комментируя участие России в проекте строительства первой атомной электростанции в Казахстане, Путин подчеркнул, что речь идет не о безвозмездной помощи. По его словам, финансирование будет осуществляться через кредитные механизмы поддержки экспорта.
Об итогах визита в Казахстан
Путин заявил, что российская сторона довольна результатами государственного визита. По его словам, товарооборот между Россией и Казахстаном уже превысил $20 млрд и продолжает расти.
Президент также подчеркнул особый характер отношений двух стран. «У нас почти родственные связи, которые создают очень высокий уровень доверия между государствами», – отметил он.