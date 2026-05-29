Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CHMF687,4-0,52%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,15-0,1%
Главная / Политика /

Путин: у РФ есть все средства сравнять с землей тех, кто угрожает Калининграду

Президент прокомментировал «Ведомостям» угрозы со стороны Литвы
Ведомости

Россия обладает всеми средствами, чтобы уничтожить любого, кто попытается нанести удар по ее военным объектам и силам ПВО в Калининграде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя слова главы МИД Литвы Кестутиса Будриса.

«У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», – сказал Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей».

Также президент РФ ответил на вопрос о возможности запусков беспилотников по российской территории из Латвии. «Все места прямой военной угрозы России являются законными целями», – подчеркнул глава государства.

18 мая 2026 г. глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung (NZZ) призвал НАТО нанести удар по российским силам в Калининграде. Он заявил, что у НАТО есть возможности в случае необходимости «стереть с лица земли российские базы ПВО и ракетные базы» в Калининграде. 19 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что подобные заявления могут привести к «лобовой сшибке» НАТО и России с катастрофическими последствиями. В тот же день Песков заявил, что призывы Будриса атаковать Калининград граничат с безумием. А 20 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «угрозы» России странам Прибалтики «совершенно неприемлемыми».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь