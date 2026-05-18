Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,34-0,06%CNY Бирж.00%IMOEX2 668,22+1,31%RGBITR782,66+0,03%
Главная / Политика /

Глава МИД Литвы призвал НАТО нанести удар по российским силам в Калининграде

Ведомости

НАТО обладает возможностями для нанесения удара по российскии военным объектам в Калининграде в случае необходимости. Об этом заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

Министр, рассуждая о безопасности стран Прибалтики, сказал, что альянс должен показать Москве способность «прорвать маленькую крепость в Калининграде». «У НАТО есть средства, чтобы в случае необходимости стереть с лица земли российские базы ПВО и ракетные базы там», – заявил Будрис.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Москва якобы обсуждает с Минском старт военных операций против Украины либо против страны НАТО, которая граничит с Белоруссией. Он заявил, что предупредил своих партнеров на Западе.

18 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это заявление является попыткой дальнейшего подстрекательства к продолжению конфликта и нагнетанию напряженности.

В апреле заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что во время проведения учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) страны НАТО отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда. «НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы. Растет активность ведомых Великобританией ОЭС, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря», – сказал он.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её