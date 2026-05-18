Глава МИД Литвы призвал НАТО нанести удар по российским силам в Калининграде
НАТО обладает возможностями для нанесения удара по российскии военным объектам в Калининграде в случае необходимости. Об этом заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью Neue Zurcher Zeitung (NZZ).
Министр, рассуждая о безопасности стран Прибалтики, сказал, что альянс должен показать Москве способность «прорвать маленькую крепость в Калининграде». «У НАТО есть средства, чтобы в случае необходимости стереть с лица земли российские базы ПВО и ракетные базы там», – заявил Будрис.
15 мая президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Москва якобы обсуждает с Минском старт военных операций против Украины либо против страны НАТО, которая граничит с Белоруссией. Он заявил, что предупредил своих партнеров на Западе.
18 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это заявление является попыткой дальнейшего подстрекательства к продолжению конфликта и нагнетанию напряженности.
В апреле заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что во время проведения учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) страны НАТО отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда. «НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы. Растет активность ведомых Великобританией ОЭС, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря», – сказал он.