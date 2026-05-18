Глава МИД Литвы призвал НАТО нанести удар по российским силам в Калининграде

В апреле заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что во время проведения учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) страны НАТО отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда. «НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы. Растет активность ведомых Великобританией ОЭС, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря», – сказал он.