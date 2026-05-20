Фон дер Ляйен назвала неприемлемыми «угрозы» России странам Прибалтики

19 мая замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что рост стратегических рисков прямого столкновения НАТО и России может привести к «лобовой сшибке», последствия которой будут носить катастрофический характер. Он также отметил, что в ряде европейских столиц усиливается «эскалационный нарратив» о якобы «надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности» с Россией. По его оценке, подобные заявления и действия способствуют росту напряженности.