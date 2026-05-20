Фон дер Ляйен назвала неприемлемыми «угрозы» России странам Прибалтики
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «совершенно неприемлемыми» публичные «угрозы» России в адрес стран Прибалтики. Соответствующий пост она сделала в соцсети Х.
«Пусть ни у кого не будет сомнений. Угроза одному государству-члену – это угроза всему нашему союзу», – заявила она.
Фон дер Ляйен также обвинила Россию и Белоруссию в прямой ответственности за дроны, упавшие в Восточной Европе.
По словам главы Еврокомиссии, Европа ответит «единством и силой» и продолжит укреплять коллективную оборону и готовность стран восточного фланга.
18 мая глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью Neue Zurcher Zeitung (NZZ) заявил, что НАТО обладает возможностями для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде в случае необходимости. Министр, рассуждая о безопасности стран Прибалтики, сказал, что альянс должен показать Москве способность «прорвать маленькую крепость в Калининграде».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «суицидальной паранойей» высказывание Будриса.
19 мая замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что рост стратегических рисков прямого столкновения НАТО и России может привести к «лобовой сшибке», последствия которой будут носить катастрофический характер. Он также отметил, что в ряде европейских столиц усиливается «эскалационный нарратив» о якобы «надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности» с Россией. По его оценке, подобные заявления и действия способствуют росту напряженности.