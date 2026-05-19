Захарова назвала заявления о нападении на Калининград «суицидальной паранойей»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, который призвал НАТО к действиям против Калининграда. Свой ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства дала «РИА Новости».
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также прокомментировал антироссийские заявления, прозвучавшие со стороны представителей стран Балтии, сравнив их с «лаем мосек».
18 мая Будрис в интервью Neue Zurcher Zeitung (NZZ) заявил, что НАТО обладает возможностями для нанесения удара по российскиим военным объектам в Калининграде в случае необходимости. Министр, рассуждая о безопасности стран Прибалтики, сказал, что альянс должен показать Москве способность «прорвать маленькую крепость в Калининграде».
В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это заявление является попыткой дальнейшего подстрекательства к продолжению конфликта и нагнетанию напряженности.