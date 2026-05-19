Медведев сравнил политиков из Прибалтики с лающими «моськами»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал антироссийские заявления, прозвучавшие со стороны представителей стран Балтии, сравнив их с «лаем мосек». Об этом он сказал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, сначала представитель Эстонии заявил, что переговоры с Россией не следует начинать до тех пор, пока Украина не добьется успехов на фронте. Затем, как отметил он, литовский представитель предложил «показать русским» и прорваться в Калининград.

«Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета», – написал Медведев.

18 мая глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью Neue Zurcher Zeitung (NZZ) заявил, что НАТО обладает возможностями для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде в случае необходимости. Министр, рассуждая о безопасности стран Прибалтики, сказал, что альянс должен показать Москве способность «прорвать маленькую крепость в Калининграде».

В апреле заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что во время проведения учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) страны НАТО отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда. «НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы. Растет активность ведомых Великобританией ОЭС, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря», – сказал он.

