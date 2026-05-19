СВР заявила о подготовке Киевом ударов по России с территории Латвии
Российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Киевом серии террористических ударов по тыловым регионам РФ. По данным ведомства, запускать беспилотники планируется с территории Латвии.
«В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс», – говорится в сообщении пресс-бюро СВР. Российская разведка утверждает, что Киев сделал акцент на том, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно. По оценке СВР, в результате «пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения».
В СВР подчеркнули, что Владимир Зеленский планирует продемонстрировать Евросоюзу сохранение боевого потенциала ВСУ. Как считает российская разведка, украинские власти убедили Ригу дать согласие на операцию, несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара. Расчет на запуски именно с территории стран Прибалтики, по данным разведки, делается для того, чтобы значительно сократить время подлета до целей и повысить эффективность атак. В ведомстве предупредили, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА, а «координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны».
В марте ВСУ атаковали объекты на территории Ленинградской области. 6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предупредила страны Балтии после их решения открыть воздушное пространство для пролета украинских БПЛА при атаках на РФ, пообещав «ответ». 6 мая Минобороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли попытку атаки по гражданской инфраструктуре Санкт-Петербурга через Латвию. В тот день на территории Латвии упали два беспилотника. Один из дронов упал на территории нефтебазы.
После инцидента с украинским БПЛА премьер-министр Латвии Эвика Силиня отправила в отставку министра обороны страны Андриса Спрудса.