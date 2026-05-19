СВР заявила о подготовке Киевом ударов по России с территории Латвии

В СВР подчеркнули, что Владимир Зеленский планирует продемонстрировать Евросоюзу сохранение боевого потенциала ВСУ. Как считает российская разведка, украинские власти убедили Ригу дать согласие на операцию, несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара. Расчет на запуски именно с территории стран Прибалтики, по данным разведки, делается для того, чтобы значительно сократить время подлета до целей и повысить эффективность атак. В ведомстве предупредили, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА, а «координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны».