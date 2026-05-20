Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,462+1,07%MGTS1 646-2,72%CHKZ16 950-0,29%IMOEX2 641,74-0,82%RTSI1 167,31-0,82%RGBI119,12-0,07%RGBITR781,73-0,03%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков назвал граничащим с безумием заявление МИД Литвы об атаке на Калининград

Ведомости

Слова министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса об атаке НАТО на Калининград – это заявление на грани безумия. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

При этом представитель Кремля выразил мнение, что к этому заявлению не стоит относиться серьезно.

«Это, скорее, свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть, как политики настолько оголтелые, [они] вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо», – сказал Песков.

Рябков заявил, что заявления в Европе о России могут привести к «лобовой сшибке»

Политика

Песков выразил сожаление, что прибалтийские страны «маниакально антироссийские». По его словам, это «застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможности делать то, что в интересах этих стран».

18 мая Будрис в интервью Neue Zurcher Zeitung (NZZ) заявил, что у НАТО есть возможности для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде при необходимости. Рассуждая о безопасности стран Прибалтики, министр сказал, что альянс должен показать Москве способность «прорвать маленькую крепость в Калининграде». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Будриса «суицидальной паранойей». Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил антироссийские заявления, прозвучавшие со стороны представителей стран Балтии, с «лаем мосек».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её