Политика

Рябков заявил, что заявления в Европе о России могут привести к «лобовой сшибке»

Ведомости

Рост стратегических рисков прямого столкновения НАТО и России может привести к «лобовой сшибке», последствия которой будут носить катастрофический характер. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков также отметил, что в ряде европейских столиц усиливается «эскалационный нарратив» о якобы «надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности» с Россией. По его оценке, подобные заявления и действия способствуют росту напряженности.

18 мая глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью Neue Zurcher Zeitung (NZZ) заявил, что НАТО обладает возможностями для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде в случае необходимости. Министр, рассуждая о безопасности стран Прибалтики, сказал, что альянс должен показать Москве способность «прорвать маленькую крепость в Калининграде».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «суицидальной паранойей» высказывание Будриса. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также прокомментировал антироссийские заявления, прозвучавшие со стороны представителей стран Балтии, сравнив их с «лаем мосек».

