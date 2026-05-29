Путин предположил, что в Румынию мог залететь украинский дрон

Путин предположил, что в Румынию мог залететь украинский дронЕсли России передадут объективные данные, Москва проведет расследование
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что только что узнал об инциденте с якобы российскими беспилотниками в Румынии.
«Может быть, покажется странным, но я только что, перед входом в этот зал, узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном», – сказал он.
Он заявил, что первая реакция Евросоюза на любой беспилотник состоит в том, чтобы назвать его российским. «Кто заявляет, что это российский дрон? Многие – это кто? Урсула фон дер Ляйен? Она же не была в Румынии и не исследовала остатки этого дрона. Подобные ситуации уже были точно такие же, как сейчас. Потом уже выяснялось, что это дроны украинского происхождения» – сказал президент.
Путин подчеркнул, что никто не может сказать, какого происхождения дрон, пока не проведет нужную экспертизу.
Путин заявил, что если России передадут объективные данные о падении беспилотника, то Москва проведет объективное расследование. При этом он предположил, что это мог быть украинский аппарат. «Украинские дроны залетали в разные страны, первая реакция была всегда «русские бьют», – подчеркнул глава государства.
Румынские власти сообщили, что в городе Галаце беспилотник неизвестного происхождения врезался в крышу 10-этажного жилого дома. Начался пожар, пострадали два человека. Указывается, что инцидент стал первым случаем, когда беспилотник попал в густонаселенный район Румынии и привел к появлению пострадавших. После этого МИД Румынии вызвал посла России.
Глава МИД Румынии Оана Цою сообщила, что власти намерены предпринять необходимые дипломатические шаги в связи с произошедшим. По ее словам, президент Румынии Никушор Дан уже созвал заседание Высшего совета национальной обороны. Дан также заявил, что дрон был российским, но оказался на румынской территории после работы украинской ПВО над Рени.