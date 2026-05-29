Путин предположил, что в Румынию мог залететь украинский дрон

Он заявил, что первая реакция Евросоюза на любой беспилотник состоит в том, чтобы назвать его российским. «Кто заявляет, что это российский дрон? Многие – это кто? Урсула фон дер Ляйен? Она же не была в Румынии и не исследовала остатки этого дрона. Подобные ситуации уже были точно такие же, как сейчас. Потом уже выяснялось, что это дроны украинского происхождения» – сказал президент.