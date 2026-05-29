CNY Бирж.10,5+0,38%ARSA7,35+1,52%CHMK3 605-5,01%IMOEX2 573,49-0,4%RTSI1 135,89-0,4%RGBI118,93-0,07%RGBITR782,6-0,04%
Главная / Политика /

МИД Румынии вызвал посла РФ после падения дрона на жилой дом

Ведомости

МИД Румынии вызвал посла России после падения беспилотника на жилой дом в городе Галац. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Оана Цою в соцсети X.

По ее словам, у румынского минобороны есть подтверждения того, что беспилотник принадлежал России.

«Безопасность Румынии – наш абсолютный приоритет», – заявила Цою.

Глава румынской дипломатии также сообщила, что власти намерены предпринять необходимые дипломатические шаги в связи с произошедшим. По ее словам, президент Румынии Никушор Дан уже созвал заседание Высшего совета национальной обороны.

До этого сообщалось, что беспилотник врезался в крышу десятиэтажного жилого дома в Галаце, после чего начался пожар. Reuters со ссылкой на румынские власти передавало, что в результате инцидента пострадали два человека. Медицинская помощь им была оказана на месте. Из здания эвакуировали 70 жителей.

