МИД Румынии вызвал посла РФ после падения дрона на жилой дом
МИД Румынии вызвал посла России после падения беспилотника на жилой дом в городе Галац. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Оана Цою в соцсети X.
По ее словам, у румынского минобороны есть подтверждения того, что беспилотник принадлежал России.
«Безопасность Румынии – наш абсолютный приоритет», – заявила Цою.
Глава румынской дипломатии также сообщила, что власти намерены предпринять необходимые дипломатические шаги в связи с произошедшим. По ее словам, президент Румынии Никушор Дан уже созвал заседание Высшего совета национальной обороны.
До этого сообщалось, что беспилотник врезался в крышу десятиэтажного жилого дома в Галаце, после чего начался пожар. Reuters со ссылкой на румынские власти передавало, что в результате инцидента пострадали два человека. Медицинская помощь им была оказана на месте. Из здания эвакуировали 70 жителей.