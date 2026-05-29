MRKY0,077-2,48%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,15-0,1%
Политика

Путин объяснил свои слова о скором завершении украинского конфликта

Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно, отметил он
Ведомости

Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине невозможно, однако ситуация на поле боя дает РФ право говорить о приближении к этому моменту, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан.

«Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», – сказал российский лидер.

Путин отметил, что называть конкретные сроки, связанные с завершением конфликта, невозможно именно в условиях боевых действий. По его словам, это «не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается».

28 мая бывший премьер-министр России Сергей Степашин напомнил, что Путин недвусмысленно сформулировал условия завершения спецоперации: Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны находиться в составе России. Экс-премьер подчеркнул, что совершенно очевидно, какое завершение конфликта устроит страну, и это подразумевает нахождение в составе РФ указанных субъектов. Степашин также отметил, что Россия, безусловно, рассчитывает на скорейшее окончание конфликта.

Президент назвал условия по прекращению огня с Украиной еще 14 июня 2024 г. В их числе – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отмечал, что условия Путина для мирных переговоров с Украиной бессрочные. Он говорил, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером, но, по его словам, данный факт не может быть препятствием для ведения переговоров с Киевом.

