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В Кремле заявили, что условия Путина для мирных переговоров бессрочные

Президент представил не ультиматум, а комплексную инициативу, пояснил Песков
Маргарита Загребельная
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Условия президента России Владимира Путина для мирных переговоров с Украиной бессрочные, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, они бессрочные, разумеется. Но ситуация на фронте динамично меняется, и наступит какой-то момент, когда она опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение позиций», – сказал он, отвечая на вопрос о возможном сроке озвученных президентом условий мира.

Песков отметил, что Путину доложено о реакции главы Украины Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга на предложение по мирному урегулированию. «Это более чем предсказуемо. Им нужно продолжать с нами воевать до последнего украинца», – прокомментировал пресс-секретарь их реакцию.

По словам пресс-секретаря, озвученные Путиным условия не нуждаются в дополнительном письменном оформлении, так как они сделаны публично и уже фигурируют в СМИ. «Оно было озвучено, здесь достаточно доходчиво все изложено, достаточно логично публично все было сказано, все доступно в письменном виде в средствах массовой информации», – заявил он.

Песков подтвердил позицию Кремля, согласно которой Зеленский является нелегитимным лидером, но, по его словам, данный факт не может быть препятствием для ведения переговоров с Киевом. «Действительно, сегодня президент четко совершенно обозначил тезис о нелегитимности президента Зеленского, но это не значит, что там нет легитимных представителей. Президент четко дал анализ соответствующих положений конституции Украины, где обозначил, что все-таки есть в нынешней ситуации легитимные силы», – пояснил он.

Песков также раскритиковал идущий сейчас в Швейцарии саммит по миру на Украине. Он заявил, что на конференции «о мире разговора идти не будет». Песков добавил, что для РФ изначально предпочтительным решением конфликта с Киевом были мирные переговоры, однако «политико-дипломатические средства были исчерпаны».

Путин на встрече с руководством МИДа 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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