В Кремле заявили, что условия Путина для мирных переговоров бессрочные

Песков подтвердил позицию Кремля, согласно которой Зеленский является нелегитимным лидером, но, по его словам, данный факт не может быть препятствием для ведения переговоров с Киевом. «Действительно, сегодня президент четко совершенно обозначил тезис о нелегитимности президента Зеленского, но это не значит, что там нет легитимных представителей. Президент четко дал анализ соответствующих положений конституции Украины, где обозначил, что все-таки есть в нынешней ситуации легитимные силы», – пояснил он.