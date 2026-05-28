Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих выборах в Армении
Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих выборах в республике. Об этом американский лидер написал в соцсети TruthSocial.
Трамп назвал Пашиняна «большим другом» и лидером, который «делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной». По его словам, армянский премьер абсолютно разделяет взгляд Трампа на мир и процветание для Армении и всего региона Южного Кавказа. Глава Белого дома рассказал о визите в Армению госсекретаря Марко Рубио, который предложил несколько «важных сделок» для обеих стран.
«Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе приступят к реализации проекта «Трамп-роуд» во имя международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ к энергоресурсам от Центральной Азии до Соединенных Штатов. По этим причинам я полностью поддерживаю переизбрание Никола Пашиняна на пост премьер-министра 7 июня 2026 г.», – сообщил Трамп.
27 мая Пашинян заявил, что его партия «Гражданский договор» после победы на парламентских выборах 7 июня и получения большинства инициирует принятие новой конституции через референдум. Он подчеркнул, что вопрос конституции – исключительно внутренняя повестка Еревана и не обсуждается с Азербайджаном или другими партнерами. Этот пункт указан в предвыборной программе правящей партии. Тогда же Пашинян отметил, что Армения не должна опасаться возможного роста цен на сырье на фоне трудностей в отношениях с Евразийским экономическим союзом. По его словам, у Еревана «будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». Армения становится «перекрестком мира», заявил премьер, и создаст для страны масштабные экономические возможности.