Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих выборах в Армении

27 мая Пашинян заявил, что его партия «Гражданский договор» после победы на парламентских выборах 7 июня и получения большинства инициирует принятие новой конституции через референдум. Он подчеркнул, что вопрос конституции – исключительно внутренняя повестка Еревана и не обсуждается с Азербайджаном или другими партнерами. Этот пункт указан в предвыборной программе правящей партии. Тогда же Пашинян отметил, что Армения не должна опасаться возможного роста цен на сырье на фоне трудностей в отношениях с Евразийским экономическим союзом. По его словам, у Еревана «будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». Армения становится «перекрестком мира», заявил премьер, и создаст для страны масштабные экономические возможности.