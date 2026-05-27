Пашинян пообещал принять новую конституцию после переизбрания

В феврале 2025 г. глава фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян сообщал, что референдум состоится в 2026 г., а сам Пашинян неоднократно заявлял о необходимости менять основной закон. Изменения конституции давно требует Баку: президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на исключении из преамбулы упоминания Нагорного Карабаха.