Политика

Пашинян пообещал принять новую конституцию после переизбрания

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его партия «Гражданский договор» после победы на парламентских выборах 7 июня и получения большинства инициирует принятие новой конституции путем референдума, передает ТАСС.

Пашинян подчеркнул, что вопрос конституции – исключительно внутренняя повестка Еревана и не обсуждается с Азербайджаном или другими партнерами. Он напомнил, что этот пункт заложен в предвыборную программу правящей партии.

В ноябре 2025 г. Пашинян объявил, что референдум по новой конституции пройдет после парламентских выборов, чтобы политические силы могли донести до общества свои позиции.

В феврале 2025 г. глава фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян сообщал, что референдум состоится в 2026 г., а сам Пашинян неоднократно заявлял о необходимости менять основной закон. Изменения конституции давно требует Баку: президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на исключении из преамбулы упоминания Нагорного Карабаха.

