Армения получила ответ от Азербайджана по проекту мирного соглашения
Армения получила ответ от Азербайджана по проекту мирного соглашения. Об этом сообщает пресс-секретарь МИДа Армении Ани Бадалян. Ее слова передает радио «Азатутюн».
При этом она уточнила, что предложения по другим направлениям – разблокировке коммуникаций и механизму взаимного контроля и верификации вооружений – остаются без ответа.
9 января Армения предложила упразднить давно не работающую Минскую группу ОБСЕ, которая с 1992 г. безуспешно пыталась урегулировать армяно-азербайджанский конфликт, и сформировать механизм взаимного контроля над вооружениями для заключения мирного договора с Азербайджаном. Одновременно правительство республики одобрило декларативный законопроект о намерении республики вступить в Евросоюз.
Пашинян также предложил взаимно отказаться от эскалационной риторики, продолжить демаркацию армяно-азербайджанской границы, начатую в апреле 2024 г. на северо-востоке страны. По его словам, заключение мирного договора, который готов на 90%, открытие всех коммуникаций, внедрение совместного механизма расследования нарушений режима прекращения огня, а также решение проблемы удерживаемых лиц – необходимые условия для установления долгосрочной стабильности и мира в регионе.
21 февраля стало известно, что референдум о принятии новой конституции Армении пройдет в 2026 г. после парламентских выборов, заявлял глава правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.
В интервью азербайджанским телеканалам 7 января президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении изменения преамбулы армянской конституции, где упоминается Нагорный Карабах. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости изменения конституции республики.