Армения получила ответ от Азербайджана по проекту мирного соглашения

Пашинян также предложил взаимно отказаться от эскалационной риторики, продолжить демаркацию армяно-азербайджанской границы, начатую в апреле 2024 г. на северо-востоке страны. По его словам, заключение мирного договора, который готов на 90%, открытие всех коммуникаций, внедрение совместного механизма расследования нарушений режима прекращения огня, а также решение проблемы удерживаемых лиц – необходимые условия для установления долгосрочной стабильности и мира в регионе.