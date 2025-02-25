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Армения получила ответ от Азербайджана по проекту мирного соглашения

Ведомости

Армения получила ответ от Азербайджана по проекту мирного соглашения. Об этом сообщает пресс-секретарь МИДа Армении Ани Бадалян. Ее слова передает радио «Азатутюн».

При этом она уточнила, что предложения по другим направлениям – разблокировке коммуникаций и механизму взаимного контроля и верификации вооружений – остаются без ответа.

9 января Армения предложила упразднить давно не работающую Минскую группу ОБСЕ, которая с 1992 г. безуспешно пыталась урегулировать армяно-азербайджанский конфликт, и сформировать механизм взаимного контроля над вооружениями для заключения мирного договора с Азербайджаном. Одновременно правительство республики одобрило декларативный законопроект о намерении республики вступить в Евросоюз.

Пашинян также предложил взаимно отказаться от эскалационной риторики, продолжить демаркацию армяно-азербайджанской границы, начатую в апреле 2024 г. на северо-востоке страны. По его словам, заключение мирного договора, который готов на 90%, открытие всех коммуникаций, внедрение совместного механизма расследования нарушений режима прекращения огня, а также решение проблемы удерживаемых лиц – необходимые условия для установления долгосрочной стабильности и мира в регионе.

21 февраля стало известно, что референдум о принятии новой конституции Армении пройдет в 2026 г. после парламентских выборов, заявлял глава правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.

В интервью азербайджанским телеканалам 7 января президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении изменения преамбулы армянской конституции, где упоминается Нагорный Карабах. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости изменения конституции республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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