Пашинян призвал не опасаться роста цен, потому что Армения разбогатеет
Армения не должна опасаться возможного роста цен на сырье на фоне проблем в отношениях с Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с избирателями.
«Нелогично пугать Армению высокими ценами, потому что у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим», – сказал господин Пашинян (цитата по «Sputnik Армения»). По словам премьера, Армения становится «перекрестком мира», что, как он считает, создаст для страны масштабные экономические возможности.
Пашинян также подчеркнул, что республика способна самостоятельно обеспечивать собственное благосостояние. Кроме того, он заявил о наличии в стране военно-промышленного комплекса и экспорта вооружений в развитые государства.
Армянский премьер-министр также заявил, что граждане страны должны сами решить, оставаться ли в ЕАЭС или сближаться с Европейским союзом (ЕС). По его словам, задача властей заключается в том, чтобы у страны был выбор. Пашинян раскритиковал партнеров, которые, по его мнению, реагируют на обсуждение европейского вектора «угрозами», в том числе скрытыми.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 27 мая сказал, что Армения остается в Евразийском экономическом союзе, она примет участие в саммите в Астане 28-29 мая на рабочем уровне.
26 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что страны ЕАЭС 29 мая на заседании обсудят желание Армении вступить в Евросоюз и возможный выход из ЕАЭС.