Хочет ли Трамп через Армению контролировать все Закавказье

Из всего вышеперечисленного Трамп конкретно упомянул в своей публикации только TRIPP, о котором было объявлено еще в августе 2025 г. По его мнению, он «трансформирует» Южный Кавказ и поможет «замечательным» американским энергетическим компаниям получить доступ к Центральной Азии. За некоторое время до этого, 27 мая, Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию Армении. «Мы впредь не будем надеяться на одну дорогу, на одного союзника, на одну трубу», – цитирует Пашиняна ТАСС. По словам премьера, страна также рассчитывает на получение газа за счет участия в проекте TRIPP. Идет ли речь об одном и том же газопроводе или нет – премьер не уточнил.