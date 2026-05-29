Хочет ли Трамп через Армению контролировать все Закавказье

Хочет ли Трамп через Армению контролировать все ЗакавказьеТрансармянский коридор остается на бумаге
Премьер-министр Армении Никол Пашинян – большой друг США и обладает абсолютной поддержкой президента Дональда Трампа в преддверии парламентских выборов 7 июня. Об этом заявил сам американский лидер 28 мая в своей соцсети Truth Social. «Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южного Кавказа <...>», – подчеркнул он.
Пост поддержки со стороны хозяина Белого дома был опубликован через два дня после визита в республику госсекретаря Марко Рубио, участвовавшего там в парафировании и подписании трех документов, выводящих отношения двух стран на новый уровень, – рамочного соглашения о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа»), рамочного соглашения по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, а также устава всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.
Из всего вышеперечисленного Трамп конкретно упомянул в своей публикации только TRIPP, о котором было объявлено еще в августе 2025 г. По его мнению, он «трансформирует» Южный Кавказ и поможет «замечательным» американским энергетическим компаниям получить доступ к Центральной Азии. За некоторое время до этого, 27 мая, Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию Армении. «Мы впредь не будем надеяться на одну дорогу, на одного союзника, на одну трубу», – цитирует Пашиняна ТАСС. По словам премьера, страна также рассчитывает на получение газа за счет участия в проекте TRIPP. Идет ли речь об одном и том же газопроводе или нет – премьер не уточнил.
Проект TRIPP с момента анонсирования по-прежнему на стадии идеи, не определены его точная стоимость, состав участников и источники финансирования, говорит директор Института Кавказа Александр Искандарян. Помимо удовлетворения экономических интересов, целью этого проекта является уменьшение роли России и Ирана на Южном Кавказе, подчеркнул научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении Сергей Мелконян. Однако политолог не исключил вероятность отказа армянского руководства от этого проекта в случае победы оппозиции, если она посчитает его не отвечающим национальным интересам страны.
По словам Мелконяна, строительство дороги на юге Армении еще далеко от практической реализации, так как до сих пор соглашение TRIPP не ратифицировано. Без соответствующих поправок в законодательство невозможно провести регистрацию заинтересованных в TRIPP компаний и начать работы. Кроме того, чтобы запустить процесс отчуждения земельных участков, прилегающие к Ирану территории должны получить специальный статус. Наконец, должны уйти дислоцированные на данном участке российские пограничники, отметил эксперт: «Только после регистрации компаний специального назначения – SPV – можно будет говорить о переходе к практической имплементации проекта».
Но Арменией Трамп не ограничивается. Согласно его посту, нынешние проекты и сделки с республикой помогут не только двусторонним отношениям Еревана и Вашингтона, но «приведут Закавказье и Центральную Азию к новым, невиданным прежде высотам».
В других странах региона администрация Трампа также сохраняет активность. Примером этого, помимо Армении, является Азербайджан. В ходе февральского турне вице-президента Джеймса Вэнса в регион обсуждалось и ускорение коммерческих проектов в энергетике, для чего была организована его встреча с представителями азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR и государственного нефтяного фонда. В столице Грузии Тбилиси компания Трампа The Trump Organization планирует построить высотку Trump Tower.
Интерес США к Южному Кавказу, и Армении в частности, не носит долгосрочного характера, продолжает Искандарян. По его словам, внимание американцев к этому региону на данный момент вызвано событиями в соседнем Иране. Кроме того, продолжает политолог, в контексте приближающихся промежуточных выборов в конгресс Армения, с точки зрения Трампа, один из успешных внешнеполитических кейсов, который он наверняка попытается протолкнуть перед своими избирателями. «Для американского президента разрешение армяно-азербайджанского конфликта – имиджевая история. Для поддержания его имиджа миротворца в этом году в Армению прилетали Вэнс и Рубио», – добавил эксперт. По словам Искандаряна, Трамп предпочел бы победу Пашиняна на предстоящих парламентских выборах, чтобы ему впоследствии было легче продвигать в регионе проект TRIPP.
США заинтересованы в Армении в долгосрочном плане, но при этом регион в целом не является для Вашингтона центральным направлением во внешней политике, уточнил Мелконян. По словам эксперта, значение Закавказья для американцев определяет конкуренция со стороны России, Турции и Ирана. «В этом треугольнике США ориентируются на Турцию – своего союзника по НАТО. Именно за счет роста влияния Анкары, наряду с развитием TRIPP, американцы рассчитывают ослабить влияние Москвы и Тегерана», – объяснил эксперт.