Пашинян: Ереван и Вашингтон будут создавать новую «геологическую карту» Армении
Ереван и Вашингтон будут вместе создавать новую «геологическую карту» Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, говоря о соглашении с США о добыче минералов и редкоземельных металлов.
«Армения и США будут совместно изучать недра Армении в соответствии с требованиями современных технологий», – рассказал Пашинян (цитата по «Sputnik. Армения»).
Он рассказал, что есть минералы, которые полстолетия назад представляли только научный интерес. Сейчас они имеют существенное значение в экономике, добавил премьер-министр.
26 мая Армения и США парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа») и подписали Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Стороны подписали рамочный меморандум о сотрудничестве в сфере добычи, переработки и поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов. Кроме того, соглашения предусматривают взаимодействие в области искусственного интеллекта и полупроводниковых технологий.
28 мая президент США Дональд Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих выборах в республике. Он назвал Пашиняна большим другом и лидером, который делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. По его словам, армянский премьер абсолютно разделяет взгляд Трампа на мир и процветание для Армении и всего региона Южного Кавказа.