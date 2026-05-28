Пашинян: Ереван и Вашингтон будут создавать новую «геологическую карту» Армении

28 мая президент США Дональд Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих выборах в республике. Он назвал Пашиняна большим другом и лидером, который делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. По его словам, армянский премьер абсолютно разделяет взгляд Трампа на мир и процветание для Армении и всего региона Южного Кавказа.